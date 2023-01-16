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Sözleşmeli memura kadro teklifi, komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifle birlikte, 28 Kasım 2022 öncesi sözleşmeli olarak işe başlayanlar süre beklemeden kadroya geçecek.

Sözleşmeli memura kadro teklifi, komisyondan geçti
Kamusaati
Kamusaati
16 Ocak 2023 Pazartesi 22:47

Kadro bekleyen binlerce memurun heyecanlı bekleyişi sona eriyor..

Binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi beklenen düzenleme, TBMM'ye sunuldu.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde Meclis, ilk mesaisini tamamladı.

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek

458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.

Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak.

Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı, 1 yıl sonra verilecek.

Belediyeler de düzenlemeye dahil 

Belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor.

Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

Vekil ebe ve hemşireler ile vekil imam hatip ile müezzin-kayyımlar da kapsamı dahilinde.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek.

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.

Bu hafta yasalaşması bekleniyor

Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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