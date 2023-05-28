Sözcü'nün seçim sonuç ilanı: Adam yine kazandı

Seçimin ikinci turunda Erdoğan'ın safında yer alan Sinan Oğan, Millet İttifakı'na yönelik "Bunların milliyetçiliği mevsimliktir. Hatta mevsimlik değil, haftalıktır. Bir hafta sonra bitecek bunların milliyetçiliği. Emin olunuz. Bunlar yine özüne dönecek ve HDP güzellemesi yapacaklar." dedi. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Oğan, "Başkan yardımcılığı, bakanlıklar...Emin olun. Olmayınca çok kolay dağıtıyorlar tabi" dedi.