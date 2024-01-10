Sosyetenin torbacısına suçüstü! Avukat kimliğine güvenmiş

İstanbul'da sosyetenin torbacılığını yapan avukat U.G. ile S.A.'ya yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda U.G. ile S.A. sosyete dünyasına uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şüpheli avukatın, meslek kimliğinden dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ettiği öğrenildi.

İstanbul'da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden biri avukat 2 şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Avukat olmasından dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde görevi sebebi ile kimliğini gösterip aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden şüphelinin, ünlü eğlence mekanlarına takılan sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu sattığı belirlendi.

SOSYETENİN TORBACISINA YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

İstanbul'da ekipler Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu'ndaki sosyetik gece kulüplerine uyuşturucu satan biri avukat 2 şüphelinin izini sürdü. Polis, şebekenin ünlü müşterilerinin de olduğu bilgisini aldı. Sosyetenin torbacılığını yapan avukat U.G. ile S.A. adlı 2 kişiye yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

AVUKAT KİMLİĞİNE GÜVENMİŞ

Emniyet güçleri, ünlü gece kulüplerine uyuşturucu temin eden avukat U.G. ve beraberindeki S.A.'yı teknik ve fiziki takip altında tuttu. Şüphelilerin her adımını izleyen ekipler, ağırlıklı olarak magazinsel ve lüks tabir edilen kesimlerin bulunduğu semtlerde uyuşturucu madde satışı yapan, meslek kimliğinden dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden U.G. ile S.A.'nın yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yürütülen titiz ve detaylı saha çalışmaları neticesinde; U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A. sosyete dünyasına uyuşturucu satarken suçüstü olarak 115 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Avukat U.G.'nin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan U.G. ve S.A. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi