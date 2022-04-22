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Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

AK Parti'nin yaklaşık sekiz aydır çalıştığı dezenformasyon düzenlemesinin 60 maddelik taslak metni tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme
Kamusaati
Kamusaati
22 Nisan 2022 Cuma 12:19

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kamu düzenini, kişisel hak, özgürlükleri koruyacak "Dezenformasyon Yasası" çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söylemişti.

60 maddelik taslak metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı.

Düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtildi.

Önümüzdeki hafta salı günü ise AK Parti ve MHP'li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.

Yaşan haber ve dezenformasyon ile mücadele

Taslak metnin ana unsuru "yalan haber" ve "dezenformasyonla" mücadele. Düzenleme ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Sosyal medya temsilcileri gerçek kişi olacak

Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.

İnternet medyasına yasal altyapı

Düzenleme ile internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor.

Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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