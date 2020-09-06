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Son Dakika Yunanistan sınırına tank sevkiyatı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Yunanistan sınırına askeri sevkiyat yapılıyor mu? Yunanistan sınırına tanklar neden sevk ediliyor? yunanistan Türkiye Savaşı mı çıkacak? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Son Dakika Yunanistan sınırına tank sevkiyatı iddiası gerçeği yansıtmıyor
06 Eylül 2020 Pazar 00:08

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Bazı internet sitelerinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" yaptığına dair haberler yer aldı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu, Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı öğrenildi.

Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor

Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor

'Yunanistan sınırına tank sevkiyatı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Kaynak: İHA


Kaynak: Kamu Saati Özel
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