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Son Dakika: Yaşlı ve engelli Kişiler için yapılan ödenekler artırıldı! İşte yeni rakamlar

Son Dakika: Yaşlı ve engelli Kişiler için yapılan ödenekler artırıldı! İşte yeni rakamlar

Son Dakika: Yaşlı ve engelli Kişiler için yapılan ödenekler artırıldı! İşte yeni rakamlar
Admin
Admin
08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:45

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Buna göre yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2.811 TL'ye yükseldi.

Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" dedi.

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini hatırlattı. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle desteklendiğini ifade eden Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 liradan 1874 liraya, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 liradan 4 bin 50 liraya, orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4 bin 629 liraya, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5 bin 158 liraya çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Dün de TBMM'de komisyondan geçen kanun teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Memur maaşlarına yüzde 17.55 oranına enflasyon farkına ek 8 bin liralık da seyyanen zam yapıldı. Diğer yandan emekli maaşlarına ise yüzde 25 oranında zam kararı alındı.

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