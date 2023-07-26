Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı. Şahısların dağa çıkıp silah eğitimi aldığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek İstanbul'da eylem hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, megakent İstanbul'u kana bulamak isteyen 2 teröristin yakalandığı duyuruldu. Teröristlerin terör örgütü PKK/KCK adına çalıştıkları tespit edildi.

İL JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

GARA'DA SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ

Bakanlık'tan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi: "Fatıma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlenmişti

YASA DIŞI YOLLARLA GİRMİŞ

Şahsın Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenmiştir.

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir."