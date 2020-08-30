Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı

Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde YPG/PKK'lı teröristler, askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişiminde bulundu. Çatışmada pikap türü aracın patlatılmasıyla 7'si hafif olmak üzere 9 askerimiz yaralandı. Teröristlerin kaçtığı öğrenilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askeri birliğe bombalı araçla saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda 7'si hafif yaralı olmak üzere 9 askerimiz yaralandı.
DUR İHTARINA UYMAYIP ATEŞ AÇTILAR
Gece saatlerinde kente bağlı Furaykah kasabasında bulunan askeri birlikte nöbet tutan askerler pikap türü aracın yaklaşmasıyla 'dur' ihtarı yaptı. Askeri birliğe 20 metre kala durdurulan pikaptan askerlere açılan ateş sonucu askerler de karşılık verdi.
7'Sİ HAFİF OLMAK ÜZERE 9 ASKER YARALANDI
Çatışma sırasında pikap türü aracın patlatılmasıyla 7'si hafif yaralı olmak üzere toplamda 9 asker yaralandı. Aracın patlatılmasıyla birlikte saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kaçtıkları öğrenildi.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Yaralıların Hatay'daki devlet hastanelerine gönderildiği öğrenilirken, alanda geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: İHA
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