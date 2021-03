Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı

Dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan 5 yaşındaki kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

KADININ BAŞINI YERE ÇARPTI

Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da 'anne' diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan E.M.'ye art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

"BİR ANDA GÖZÜM DÖNDÜ"

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap'ın polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darbetti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sosyal medyada gündem olurken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"YANINA KAR KALMAYACAK"

Olayın ardından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır"

ALTUN: HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevk etti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız" diyerek tepki gösterdi.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise olayın başladığı andan itibaren mağdurun yanında olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet birimlerimiz olaya hızlıca dahil olup 4 dakikada olay yerine gittiler. Biz de akşam 3 buçuğa kadar buradaydık. Mağdurun durumu iyi, ancak bilinci kapalı pek konuşamadı; ama iyi olduğunu bize söyledi. Mağdur bir an önce iyileşmek istiyor. Karşıdaki dengesiz biri hem de alkollü bir anda böyle bir olay yaşanmış. Birkaç gün burada kontrol altında kalacak. Küçük çocuğumuz ise 5 yaşında maalesef böyle bir travmaya maruz kaldı. Tüm gece yanındaydık, şu an dedesi ve anneannesiyle birlikte psikolojik destek bekliyor ailemizin yanındayız. Burada bizi teselli eden, caninin tutuklanıp cezaevine gönderilmesi. Devletimiz bu konuya hakim, pek çok devlet büyüğümüz davanın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Hem çocuğumuz bir an önce travmadan kurtulsun, hem de mağdur iyileşsin diye hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Bir daha Allah böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın ki böylesi bir olayın 8 Mart'tan önce yaşanması çok kötü. Bunların yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz"