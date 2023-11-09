Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Eşimin himayesinde 15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Böylece Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergilenecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu. Birbirinden önemli mesajlar veren Erdoğan, 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacağını duyurdu.

"SESİMİZİN YÜKSELTİLMESİ ÇOK MÜHİM"

Gazze 34 gündür İsrail tarafından bombardımana tutulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha oradaki siviller için dünyaya seslendi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, "Çatışmaların engellenmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemelerimizi sevk ettik. 2 Sivil insani yardım gemimizin gönderilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 15 Kasım'da devlet ve hükümet başkanları eşlerinin katılımı ile toplantı gerçekleşecek. Gazzeli masumların acısının dindirilmesi için güçlü bir duruş sergilenecek. Sesimizin yükseltilmesi çok mühim." dedi.

"HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLADI"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetiklediği enflasyon son 60-70 yılın zirvesine çıkarak sıkıntıları daha da artırdı. Bu zorluklar karşısında etkin mücadelenin yollarını ararken işgal edilmiş Filistin topraklarında başlayan çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı. Bugün itibarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34'üncü günü geride bıraktık. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

"BATI, İSRAİL'İN KATLİAMINI UZAKTAN SEYREDİYOR"

Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bu ülkeler ve kuruluşlar, bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar.

"DEVLET BAŞKANLARININ EŞLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK"

7 Ekim'den beri şahit olduğumuz ikiyüzlülük örneklerini artırmak mümkündür. Gelişmeler Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El Ariş Havalimanı'na sevk ettik. 2 sivil insani yardım gemisinin bölgeye gönderilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Eşimin himayesinde inşallah 15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Böylece Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergilenecek.

"BUGÜN DEĞİLSE SESİMİZİ NE ZAMAN YÜKSELTECEĞİZ?"

Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın… Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?"