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Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti

Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti

Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti
23 Ekim 2020 Cuma 14:40

Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti

on dakika! Dün, İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında düştü. Uçağın enkazından ağır yaralı olarak çıkartılan pilotaj öğrencisi Beytullah Nart bugün hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düşmüştü. Kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Görüntülerde sağ olduğu ve boyunlukla kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı görülen Lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın durumu daha sonra ağırlaştı. Beytullah Nart'tan bugün kötü haber geldi. Öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dün, İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında düştü. Kaza bir kişi yaralandı. Yaralı pilot Beytullah Nart'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği, kazanın nedeninin motor arızası olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi.

"MANEVRA YAPMASA TEM'E DÜŞECEKTİ"

Kazayı görenlerden Mehmet Mert, "Uçak manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti" dedi. Bu arada düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.

Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti

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