Son Dakika: 3 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika: Dünden beri Hatay, Çanakkale ve Mersin'de devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Son gelişmeleri aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yangınlarla ilgili 7 şüpheli tespit edildi. 2'si tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi gözaltında, 1 kişi hakkında ise soruşturma sürüyor" dedi.

Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Gülnar ilçesi ve Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün başlayan orman yangınları halen devam ediyor. Çok sayıda ekip yangınları kontrol altına almak için geceden bu yana müdahalelerini sürdürüyor. Bir haftalık süreç içinde çıkan yangınlarla ilgili son durumu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tespit edilen 7 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını ve diğerleri için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

"TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Tunç'un sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: "10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

HATAY'DA 7 EV, 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Öte yandan Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.

MERSİN'DE ARAZİ ŞARTLARI MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

ÇANAKKALE YANGININDA 17 SAAT GERİDE KALDI

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı. Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.