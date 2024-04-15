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Şnlıurfa Halfeti'de 2 tur teknesi kafa kafaya çarpıştı, ziyaretçiler büyük korku yaşadı

Şnlıurfa Halfeti'de 2 tur teknesi kafa kafaya çarpıştı, ziyaretçiler büyük korku yaşadı

Şnlıurfa Halfeti'de 2 tur teknesi kafa kafaya çarpıştı, ziyaretçiler büyük korku yaşadı
Admin
Admin
15 Nisan 2024 Pazartesi 16:03

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki teknenin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada facia kıl payı atlatıldı.

ZİYARETÇİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Olay, Halfeti ilçesinde meydana geldi. Bayram tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ilçede, tekne turlarına ilgi arttı. İlçenin tarihi güzelliklerini Fırat Nehri üzerinde tekne turu ile gezerek görmek isteyen ziyaretçiler, teknelerin kafa kafaya çarpışmasıyla büyük korku yaşadı.

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Facianın kıl payı atlatıldığı olayda, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralının olmadığı kaza sonrası her iki teknede maddi hasar oluştu.

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