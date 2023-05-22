0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

Sinan Oğan kimi destekleyeceğini bugün açıklıyor

Sinan Oğan bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini duyuracak.

Sinan Oğan kimi destekleyeceğini bugün açıklıyor
Kamusaati
Kamusaati
22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:44

Türkiye, geçtiğimiz hafta rekor bir katılımla sandık başına giderek tercihini yaptı.

Ancak ilk turda adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta Erdoğan yüzde 49,51'de Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı.

İlk turda en yüksek oyu olan iki aday arasında seçim yapmak için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidilecek.

Sinan Oğan kime destek verecek?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın pazartesi günü saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! "Ankara Kuşu" olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı
Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! "Ankara Kuşu" olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta: Bizim kazandığımız yerde kimse kaybetmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta: Bizim kazandığımız yerde kimse kaybetmez
0
Yaşar Okuyan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı
Yaşar Okuyan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.