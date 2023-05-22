Sinan Oğan kimi destekleyeceğini bugün açıklıyor

Türkiye, geçtiğimiz hafta rekor bir katılımla sandık başına giderek tercihini yaptı.

Ancak ilk turda adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta Erdoğan yüzde 49,51'de Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı.

İlk turda en yüksek oyu olan iki aday arasında seçim yapmak için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın pazartesi günü saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz.