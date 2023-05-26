Sinan Oğan: HPD ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı

Sinan Oğan, HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Bugün itibarıyla HDP sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı." ifadelerini kullandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa giderek seçimini yaptı..
İlk turda yüzde 50+1 oyun hiçbir adaya çıkmaması üzerine seçim ikinci tura gitti. Vatandaşlar 28 Mayıs'ta sandığa ikinci kez giderek iradesini gösterecek.
Seçimden önce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP, 2. turda da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.