0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

Sinan Oğan: HPD ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı

Sinan Oğan, HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Bugün itibarıyla HDP sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan: HPD ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
Kamusaati
Kamusaati
26 Mayıs 2023 Cuma 00:58

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa giderek seçimini yaptı..

İlk turda yüzde 50+1 oyun hiçbir adaya çıkmaması üzerine seçim ikinci tura gitti. Vatandaşlar 28 Mayıs'ta sandığa ikinci kez giderek iradesini gösterecek.

Seçimden önce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP, 2. turda da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
0
Ümit Özdağ 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözünü unuttu
Ümit Özdağ 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözünü unuttu
0
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize taahhüt ettiği şeyler var yapmak zorunda
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize taahhüt ettiği şeyler var yapmak zorunda
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.