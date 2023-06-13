Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'da

Asgari ücret kaç lira olacak zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışan asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ek zam için müjde beklerken, kulislere bu sabah bomba bir haber düştü. Asgari ücret 500 dolar yani 10 bin TL olacak mı beklentisi sürerken, Temmuz zammı için çok daha büyük bir rakam konuşulmaya başlandı. İşte asgari ücretle ilgili sevindiren o açıklamalar...