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Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde geçen çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde geçen çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde geçen çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
Admin
Admin
09 Mayıs 2024 Perşembe 13:07

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen aracın plakası ve görüntüsüne ulaşıldı. Tetikçi Eray Özyağcı'nın Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı aracın koruma tahsisli olduğu ve eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel'in kullandığı belirlendi. Öte yandan söz konusu aracın bir dönem, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden "Audi marka" olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı'nın Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı iddia edilen aracın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, koruma tahsisli olduğu öğrenilen ve iddianamede eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel'in kullandığı aracın "çakarlı" olduğu görüldü.

TETİKÇİYİ TAŞIYAN ARAÇ YILDIRIM'IN MAKAM ARACI OLARAK KULLANILMIŞ

Bahsi geçen 06 AT 5021 plakalı çakarlı aracın içinden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın indiği görüldü. Yıldırım'ın, daha önce çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan birçok paylaşımda söz konusu makam aracıyla pek çok yere gittiği yer aldı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden "Audi marka" olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı'nın Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı iddia edilen aracın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, koruma tahsisli olduğu öğrenilen ve iddianamede eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel'in kullandığı aracın "çakarlı" olduğu görüldü.

TETİKÇİYİ TAŞIYAN ARAÇ YILDIRIM'IN MAKAM ARACI OLARAK KULLANILMIŞ

Bahsi geçen 06 AT 5021 plakalı çakarlı aracın içinden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın indiği görüldü. Yıldırım'ın, daha önce çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan birçok paylaşımda söz konusu makam aracıyla pek çok yere gittiği yer aldı.

ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİNE TAKILDI

T24'ün haberi göre, Aracın "çakar" açık haldeki görüntüsü, tetikçinin İstanbul'a bırakılmasının ardından Demirbaş ve Yüksel'in Ankara istikametine dönüşleri sonrasında Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Hakkında, daha önce işlediği suçlar nedeniyle yakalama kararı bulunan tetikçi Özyağcı'yı İstanbul'dan Ankara'ya Transporter marka araçla iki özel harekât polisinin getirdiği ortaya çıkmıştı.

Polislerin kullandığı aracın Ankara'ya gelişi sırasında trafik kontrolüne takıldığı ancak aracı kullanan Aşkın Mert Gelenbey isimli polisin kimlik kartını göstererek tetikçiyi yakalanmaktan kurtardığı anlaşılmıştı. Söz konusu "çakarlı ve tahsisli" aracın ise tetikçinin kaçırılmasında kullanıldığının tespit edilmesinin ardından başka kişilere devredildiği öne sürülüyor.

YŞE ATEŞ'TEN "ARAÇ ARAŞTIRILSIN" TALEBİ

Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in iddianamede yer verilmeyen ifadesinde de bu aracın plakasının 06 AT 5021 olduğunu ve koruma tahsisi bulunduğunu belirterek, "Aracın kim adına kayıtlı olduğu, kimler tarafından kullanıldığı, olay tarihi, öncesi, olay günü ve olay sonrası, gişe geçiş bilgileri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) geçiş güzergâhlarının, o tarihlerdeki kullanıcısının, bu araçta kimlerin yer aldığının tespit edilmesini ve bu şahısların diğer şüpheli şahıslar ile baz istasyonu karşılaştırması yapılmak suretiyle tespit edilmesini talep ediyorum" dediği ortaya çıktı

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