Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu

Yerel seçimlerin sonuçlarının belli olmasının ardından kaybeden isimler, koltuklarını kazanan isimlere devretmeye başladı. Devir teslim töreninin yaşandığı ilçelerden biri de Sancaktepe oldu.

Yerel seçimlerin sonuçlarının belli olmasının ardından kaybeden isimler, koltuklarını kazanan isimlere devretmeye başladı. Devir teslim töreninin yaşandığı ilçelerden biri de Sancaktepe oldu.

ZAFER MİĞFERİ HEDİYE ETTİ

Uzun süredir AK Parti'nin idaresinde olan ilçede CHP'nin adayı Alper Yeğin, bu dönem büyük bir sürprize imza atarak rakibi Şeyma Döğücü'ye 25 bin oy fark atıp seçimi kazandı. Dün belediye binasında gerçekleşen devir-teslim törenine ise Döğücü'nün halefine 'zafer miğferi' hediye etmesi damga vurdu.



Yerel seçimlerin sonuçlarının belli olmasının ardından kaybeden isimler, koltuklarını kazanan isimlere devretmeye başladı. Devir teslim töreninin yaşandığı ilçelerden biri de Sancaktepe oldu.

ZAFER MİĞFERİ HEDİYE ETTİ

Uzun süredir AK Parti'nin idaresinde olan ilçede CHP'nin adayı Alper Yeğin, bu dönem büyük bir sürprize imza atarak rakibi Şeyma Döğücü'ye 25 bin oy fark atıp seçimi kazandı. Dün belediye binasında gerçekleşen devir-teslim törenine ise Döğücü'nün halefine 'zafer miğferi' hediye etmesi damga vurdu

ERDOĞAN DA MERKEL'E HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da üretimi 2 bin adetle sınırlı olan miğferi, 2020 yılında Türkiye'ye gelen dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hediye etmişti. O zaman bin 950 liraya satılan miğferin şimdiki fiyatı ise 19 bin 500 TL.