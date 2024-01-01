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Sessizliğe gömülen Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı

Sessizliğe gömülen Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı

Sessizliğe gömülen Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı
Admin
Admin
01 Ocak 2024 Pazartesi 23:08

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, ortaya çıktı. Peker'in eşi Özge Peker çocuklarıyla birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak "Canım ailem" notunu düştü.

Uzun süredir paylaşım yapmayan ve BAE'de yaşayan Sedat Peker, yeni yıl akşamı ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranan Peker'in eşi Özge Peker, aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

UZUN SÜREDİR PAYLAŞIM YAPMIYOR

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker, uzun süredir sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmıyor. BAE'de yaşam sürdüğü bilinen Peker, ara ara eşi Özge Peker tarafından yapılan paylaşımlarda görünüyor. Dün akşam da ailecek yeni yıl kutlayan Peker ailesinin fotoğrafı Özge Peker tarafından yayınlandı.

EŞİ AİLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Peker çiftinin 3 çocuğu ile verdiği pozda, evlerinin salonunda oldukları görülüyor. Özge Peker yeni yılı kutladıkları bu kareye "Benim canım ailem" notunu düştü.

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