Çalışanların haklarını savunan sendikaların görevleri nelerdir? Türkiye'de sendika nedir sorusunu soran yüzbinlerce insan var. Sendikaların işleyişleri ve görevlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sendikalar sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan, çalışanların haklarını işveren ve devlete karşı gözetip koruyan bir kuruluştur. Sanayi devriminden sonra baş gösteren emekçilerle işveren arasındaki güç dengesizliğini ortadan kaldırmak için oluşturulmuştur. Sendika emekçinin çıkar ve haklarını korumak ve geliştirmeyi amaçlamak için oluşturulmuştur.



Bu hakları gözetip korumak için başka örgütlerde oluşturulmuştur. ( Meclisler konseyler siyasi örgütlenmeler gibi ) Ama en kalıcı ve rağbet gören kuruluş sendikalar olmuştur. Sendikalar üretim alanında işveren emekçi haklarında büyük pay sahibi olduğu için ekonomik bir örgüttür.





Sendikanın Görevleri Nelerdir?



1 - Sendikalar çalışanların sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarını her yerde gözetip korumayı ve geliştirmeyi amaç edinir.



2 - Kamu hizmetlerinin daha verimli ve vatandaşa daha düzenli şekilde uygulanması için gerekli araştırmalar yapar, araştırma ve gözlemlere dayalı raporlar hazırlar ve raporları gerekli makam ve kurumlara sunarak eksiklikleri veya önerilerini bildirir.



3 - Sendikalar üye işçilerinin adına haklarını savunmak ve geliştirmek için toplu olarak görüşme ve toplantılara katılma, toplantılarda işçiler adına görüş ve hak talep etme ve karar alma yetkilerine sahiptir. Bu yetki ile hak ve çıkarları daha verimli, hızlı ve düzenli şekilde savunur.



4 - Sendikalar üyelerinin ve üyelerin ailelerinin faydalanmaları amacıyla spor salonları, kütüphaneler, dinlenme tesisleri, eğitim tesisleri ve sağlık tesisleri kurar.



5 - Sendikalar yardımlaşma sandıkları ve fonları kurar ve bu fon ve sandıkları yönetir.



6 - Kurulan sandık ve yardım fonunu gerekli zamanlarda kullanma hakkına ​​​​sahiptir.



Sendika ve konfederasyonların görevleri bir yasa olarak düzenlenmiş ve uygulanmaktadır.



Bu görevler kamu ve özel sektör için hemen hemen birbirine yakın ya da aynıdır. Bu görevlerin ve sendika haklarının düzenlendiği kanuna buradan ulaşabilirsiniz.



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