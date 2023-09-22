0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0
2023
2023
0
0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0
YARDIM YAPAN
YARDIM YAPAN
1
zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0

Sendikaların görevleri nelerdir?

Çalışanların haklarını savunan sendikaların görevleri nelerdir? Türkiye'de sendika nedir sorusunu soran yüzbinlerce insan var. Sendikaların işleyişleri ve görevlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sendikaların görevleri nelerdir?
Kamusaati
Kamusaati
22 Eylül 2023 Cuma 21:16

Sendikalar sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan, çalışanların haklarını işveren ve devlete karşı gözetip koruyan bir kuruluştur. Sanayi devriminden sonra baş gösteren emekçilerle işveren arasındaki güç dengesizliğini ortadan kaldırmak için oluşturulmuştur. Sendika emekçinin çıkar ve haklarını korumak ve geliştirmeyi amaçlamak için oluşturulmuştur.
 
Bu hakları gözetip korumak için başka örgütlerde oluşturulmuştur. ( Meclisler konseyler siyasi örgütlenmeler gibi ) Ama en kalıcı ve rağbet gören kuruluş sendikalar olmuştur. Sendikalar üretim alanında işveren emekçi haklarında büyük pay sahibi olduğu için ekonomik bir örgüttür.


 
 Sendikanın Görevleri Nelerdir?

 
 1 - Sendikalar çalışanların sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarını her yerde gözetip korumayı ve geliştirmeyi amaç edinir.

 2 - Kamu hizmetlerinin daha verimli ve vatandaşa daha düzenli şekilde uygulanması için gerekli araştırmalar yapar, araştırma ve gözlemlere dayalı raporlar hazırlar ve raporları gerekli makam ve kurumlara sunarak eksiklikleri veya önerilerini bildirir.

 3 - Sendikalar üye işçilerinin adına haklarını savunmak ve geliştirmek için toplu olarak görüşme ve toplantılara katılma, toplantılarda işçiler adına görüş ve hak talep etme ve karar alma yetkilerine sahiptir. Bu yetki ile hak ve çıkarları daha verimli, hızlı ve düzenli şekilde savunur.

 4 - Sendikalar üyelerinin ve üyelerin ailelerinin faydalanmaları amacıyla spor salonları, kütüphaneler, dinlenme tesisleri, eğitim tesisleri ve sağlık tesisleri kurar.

 5 - Sendikalar yardımlaşma sandıkları ve fonları kurar ve bu fon ve sandıkları yönetir.

 6 - Kurulan sandık ve yardım fonunu gerekli zamanlarda kullanma hakkına ​​​​sahiptir.

     Sendika ve konfederasyonların görevleri bir yasa olarak düzenlenmiş ve uygulanmaktadır. 

 Bu görevler kamu ve özel sektör için hemen hemen birbirine yakın ya da aynıdır. Bu görevlerin ve sendika haklarının düzenlendiği kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

4688 Sayılı Kanunu Okumak için TIKLAYINIZ


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Sendika görevleri #nedir #sendika #neler #Sendika anlaşmayı nasıl yapar
2024 Belediye Erzak Yardımı Başvurusu
2024 Belediye Erzak Yardımı Başvurusu
0
2024 Devlet Kira Yardımı Ne Kadar, Başvuru Şartları ve BAŞVURU EKRANI
2024 Devlet Kira Yardımı Ne Kadar, Başvuru Şartları ve BAŞVURU EKRANI
0
İstanbul'da düğünde drift! Sürücülere 146 bin 659 lira ceza
İstanbul'da düğünde drift! Sürücülere 146 bin 659 lira ceza
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.