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Selçuk Tepeli kovuldu mu? FOX TV yöneticilerinden iddialara yalanlama

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin zor durumunu anlattığı haber sonrasında sinirlerine hakim olamadı ve elindeki kağıtlarla bardağı fırlatarak yayından çıktı. Bu gelişme sonrası kanaldan kovulduğu öne sürülen Tepeli ile ilgili iddiaları FOX TV yöneticileri yalanladı.

Selçuk Tepeli kovuldu mu? FOX TV yöneticilerinden iddialara yalanlama
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:51

Selçuk Tepeli, çiftçilerin sorunlarını dile getiren haberin ardından sinirlerine hakim olamadı. Haberin yayınlanmasının ardından "Geç abi geç" diyerek yönetmene seslenen Selçuk Tepeli elindeki kalemi, ardından da bardağı fırlattı.

Selçuk Tepeli'nin bu anları sonrasında AK Parti'den iki kez milletvekili adayı olan Cihan Saraç, sosyal medya hesabından bir iddia ortaya attı. Saraç, "FOX TV'nin bardak fırlatan artist sunucusu Selçuk Tepeli kapının önüne koyulmuş. Doğrusu buydu" şeklinde mesaj yazdı.

Bu paylaşım gözler FOX TV'ye çevrildi. Selçuk Tepeli'nin kovulduğu yönündeki iddiaları yalanlayan kanalın üst düzey yöneticileri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de RTÜK'e çağrı yaparak "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, FOX TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı.

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