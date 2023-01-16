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Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a zehir zemberek yanıt: Alçakça atılmış bir iftira

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi Baykar'la ilgili "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" sözlerine Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi. Bayraktar, "Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a zehir zemberek yanıt: Alçakça atılmış bir iftira
Kamusaati
Kamusaati
16 Ocak 2023 Pazartesi 22:07

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'la ilgili "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" demişti. Tartışma yaratan bu çıkışa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" dedi.

Babacan'ın sözlerine bir yanıt da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. 27 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Bayraktar, "Sn. Babacan, Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Tartışmalar devam ederken Babacan bir sivri çıkışa daha imza attı. Sabah saatlerinde bir televizyon programına katılan Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" şeklinde konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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