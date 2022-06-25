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Şekere yüzde 67'ye varan bir zam daha geliyor

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldı. Yeni fiyatlar 27 Haziran itibarıyla geçerli olacak.

Şekere yüzde 67'ye varan bir zam daha geliyor
Kamusaati
Kamusaati
25 Haziran 2022 Cumartesi 20:16

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan, piyasalarda dengeyi sağlayamadığı gerekçesiyle görevden alınmış yerine Muhittin Şahin atanmıştı.

FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN VERGİ KARARI ALINMIŞTI

Son bir yılda şekerin kilosu 6.5 TL'den 24 TL'ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL'den 1.100 TL'ye yükselmişti. Özellikle Nisan ayından Mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.

50 KİLO ŞEKERİN FİYATI 650 LİRAYA ÇIKIYOR

Ancak alınan karar da fiyatları dengede tutmaya yetmedi. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldı. Kristal şekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibarıyla 50 kilogram şeker, Tarım Kredi marketlere 390 TL'den 650 TL'ye, diğerleri için 550 TL'den 750 TL'ye çıktı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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