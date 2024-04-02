Seçimi kaybeden belediye, iftar çadırını açmadı

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 50.59 oy oranı ile kazandığı Sancaktepe'de seçimlerden hemen sonraki gün kayda geçen görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Sancaktepe Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca açık olacağını söylediği iftar çadırının, AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybetmesinin ardından kapatıldığı görüldü. Sancaktepe Belediyesi'nden bir yetkili bunun seçim sonucuna yönelik bir karar olmadığını, çalışanların dinlenmeleri nedeniyle ara verildiğini söyledi. Ancak Döğücü'nün sosyal medya hesabından çadırın her gün açık olduğunu belirttiği paylaşımlar olduğu görüldü.

"GÖREVLİLERİN DİNLENMESİ İÇİN ARA VERİLDİ"

AK Parti'nin 24 bin 366 oy farkla kaybettiği Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırının 1 Nisan'dan itibaren açılmaması ve şimdiye kadar hiç böyle bir durumun yaşanmaması seçim sonuçlarına bağlandı. Pek çok kişi kapalı çadırı görünce dönmek zorunda kaldı. Medyascope'un ulaştığı Sancaktepe Belediyesi'nden bir yetkili bunun seçim sonucuna yönelik bir karar olmadığını, çalışanların sandıkta görev aldığını ve dinlenmeleri nedeniyle ara verildiğini, çadırın yarın tekrar hizmete açılacağını söyledi. Gerekçe bu şekilde açıklansa da Şeyma Döğücü'nün paylaşımları bu ifadeleri çürütmeye yetti.

"BUNU BİR AYIP OLARAK GÖRÜYORUM"

Kameralara konuşan vatandaşlar ise, "Açık olsaydı ziyaret etmek isterdim ama üzücü. Bence devam etmeli son 9 gün. Çok geri dönen oldu."

"Seçimi kaybettiği için kapattı. Sonuçta bu Şeyma hanıma yapılan bir şey değil. Maalesef enflasyon çok yüksek. Ben buraya 4 sene önce geldim 1150 liraya. Şu anda 12 bin TL kira ödüyorum. Hala devir teslim süreci olmadı. Bence bunu devam ettirebilirlerdi. Bu bölgede eminim ki ona ihtiyaç duyan birçok insan olduğunu düşünüyorum. Gelen gidiyor, şu anki var olan Belediye Başkanının ayıbı olarak görüyorum bunu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 50.59 oy oranı ile kazandığı Sancaktepe'de seçimlerden hemen sonraki gün kayda geçen görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Sancaktepe Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca açık olacağını söylediği iftar çadırının, AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybetmesinin ardından kapatıldığı görüldü. Sancaktepe Belediyesi'nden bir yetkili bunun seçim sonucuna yönelik bir karar olmadığını, çalışanların dinlenmeleri nedeniyle ara verildiğini söyledi. Ancak Döğücü'nün sosyal medya hesabından çadırın her gün açık olduğunu belirttiği paylaşımlar olduğu görüldü.

"OYLAR BİTTİ, ÇADIR GİTTİ"

Sancaktepe'de ikamet eden ve oruçlarını iftar çadırında açmak için gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırarak tepki gösterdi. Bir kişi, "Şeyma hanım seçim için galiba açtı çadırı ama oylar bitti, çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor. Yapacak bir şey yok. Oya kadarmış." ifadelerini kullandı.

İLÇE, KURULUŞUNDAN BU YANA AK PARTİ YÖNETİMİNDEYDİ

Oyların yüzde 50.59'unu alan CHP Alper Yeğin Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Ancak henüz Yüksek Seçim Kurulu tarafından yeni Belediye Başkanlarına mazbataları verilmedi. Hal böyle olunca görevi devredecek mevcut başkanın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi bekleniyor.2008 yılında idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek ilçe yapılan Sancaktepe, kurulduğu tarihten bu yana AK Parti'nin yönetimindeydi.