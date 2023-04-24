Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Bir haftada Erdoğan ne yaptı Kılıçdaroğlu ne oldu?

Kocaeli'de ağabeyini uykusunda boğazını ve cinsel organını keserek öldüren Emre Torun'la ilgili bir detaya daha ulaşıldı. Emre Torun'un altı yıl önce satın aldığı cep telefonu arızalanınca, mağazanı duvarına kamyonla daldığı ortaya çıktı. O dönemde gazetecilere olayı anlatan Torun, "Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu" dediği görüldü.