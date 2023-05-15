0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

Seçimde beklediğini bulamayan muhalif seçmen Erdoğan'a oy verenlere kin kustu

14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında beklediği sonucu alamadı. Bu duruma sinirlenen muhalif seçmen, ateş püskürdü..

Seçimde beklediğini bulamayan muhalif seçmen Erdoğan'a oy verenlere kin kustu
Kamusaati
Kamusaati
15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:40

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalif seçmenlerini öfkelendirdi..

Erdoğan'a oy verenlere kin kustular

Yurdun büyük bir kesimi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi.

Özellikle 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezici bir üstünlükle lider çıktı.

Bu durum, muhalif seçmeni rahatsız etti.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adeta kin kustular..


Kaynak: Kamu Saati Özel
İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminin oy pusulası belli oldu
İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminin oy pusulası belli oldu
0
YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçim 2. tura kalmıştır
YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçim 2. tura kalmıştır
0
CHP listelerinden aday gösterilmesi tepki çeken Sadullah Ergin Meclis'e girdi
CHP listelerinden aday gösterilmesi tepki çeken Sadullah Ergin Meclis'e girdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.