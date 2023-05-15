Seçimde beklediğini bulamayan muhalif seçmen Erdoğan'a oy verenlere kin kustu

14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında beklediği sonucu alamadı. Bu duruma sinirlenen muhalif seçmen, ateş püskürdü..

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalif seçmenlerini öfkelendirdi..

Erdoğan'a oy verenlere kin kustular

Yurdun büyük bir kesimi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi.

Özellikle 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezici bir üstünlükle lider çıktı.

Bu durum, muhalif seçmeni rahatsız etti.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adeta kin kustular..