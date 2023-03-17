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Seçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek

Seçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek

Seçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2023 Cuma 19:20

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek istediği öne sürüldü. Şimşek, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kesinleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrodaki yeni yapılaşmayla ilgili önemli adımlar atacağı kulislerde konuşuluyor.

EKONOMİ İÇİN "ŞİMŞEK" İDDİASI

İngiliz haber ajansı Reuters,Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek istediğini yazdı. Haberde AK Parti'nin ekonomi politikalarında ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yapacağı öne sürüldü. Millet İttifakı'nın ise 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayı planladığı ileri sürülmüştü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayınca Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmış, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de törende hazır bulunmuştu. İki ismin bir arada görüntülenmesi, "Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarına neden olmuştu.

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