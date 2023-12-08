Seçil Erzan'ın mağdurları nasıl ikna ettiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu kişileri "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandıran banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, iş insanı Bülent Çeviker ve eşi ile konuşmasına ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtta; Çeviker çiftinin Erzan'a Fatih Terim'in fona devam edip etmediğini sorması, Erzan'ın ise karı kocayı ikna etmek için dil dökmesi yer alıyor.

Bankacı Seçil Erzan'ın, iş insanı Bülent Çeviker ve emekli İngilizce öğretmeni olan eşi İnci Çeviker ile arasında geçen, mahkeme dosyasına da giren ses kayıtları ortaya çıktı. Kuşkulandıkları için Erzan'ın evlerine geldiği gün İnci Çeviker'in kaydettiği konuşmalarda Seçil Erzan, "Paranızı almama gibi bir riskiniz yok. Benim size verdiğim evrak banka şubesinin size vereceği evraktan daha değerli. Hoca da vadesini uzattı. Biz gizli bir ısın kodundayız. Vade dolmadan şubeye giderseniz sorun yaşarız. İşlemlerde bir problem olmadığı için ben rahatım. Rahat olun, güzel güzel para kazanıyorsunuz" dediği duyuluyor.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da banka şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan'ın "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaptığı milyarlık vurguna dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Banka müdürü Seçil Erzan'ın 2 milyon dolar dolandırdığı iş insanı Bülent Çeviker, emekli İngilizce öğretmeni olan eşi İnci Çeviker ile arasında geçen konuşmalara dair ses kayıtları ortaya çıktı. Erzan'ın Bülent Çeviker'in evine geldiği gün, eşi İnci Çeviker'in kuşkulanması üzerine aldığı ses kayıtları mahkeme dosyasına da girdi. Ses kayıtlarında Seçil Erzan'ın çifti ikna etmeye çalıştığı anlaşılıyor.

FATİH TERİM'İN FONA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİ MERAK ETTİLER

Ses kayıtlarındaki konuşmalar ise şöyle:

- İnci Çeviker: Seçil biz Cuma günü vadeyi uzatmasaydık, parayı alacaktık değil mi?

- Erzan: Alacaktınız, Salı günü alacaktınız

- İnci Çeviker: 3 milyon alacaktık değil mi?

- Erzan: Evet

- İnci Çeviker: Bu senin müşterilerinin fonuydu. Ondan sonra bitti değil mi?

- Erzan: İşlem bitti, kapattılar.

- İnci Çeviker: Biz nereye girdik.

- Erzan: Bitmedi o işlemi uzattılar. O işlem devam ediyor.

- Çeviker: Hoca da devam etmiş oldu. Öyle mi?

- Erzan: O da devam etti tabii ki...

- İnci Çeviker: Şimdi biz parayı alacak mıyız?

- Erzan: Tabii ki alacaksınız. Parayı almama gibi hiçbir riskiniz yok. Rahat olun.

- Bülent Çeviker: Rakam değişmeyecek, 5 milyon dolar…

- Erzan: Evet çünkü vadeyi uzattık.

- İnci Çeviker: Sen o zaman bize yeni bir kağıt verecek misin?

- Erzan: Vereceğim tabii ki. Mevcut kağıdın altına ısın kodu aynı, bakiyesini yazarım, kaşeler, imzalarım.

"BENİM VERDİĞİM EVRAK BANKANIN VERECEĞİNDEN DAHA DEĞERLİ"

- Bülent Çeviker: Resmi evrak alabiliyor muyuz?

- Erzan: Bizim evrak ondan daha değerli. Resmi evrak dediğimiz o zaten. Bu sizin Çarşamba günü bankaya gidip alabileceğiniz de bir şey ama işlem vadesi bitene kadar oraya girdiğimizde o kadar karı niye alıyoruz diye sorgulanır, sorun olur. İşlemin içinde gizli bir ısın kodundayız biz. O yüzden sorgulatamıyoruz.

- İnci Çeviker: Resmi evrak alınacak olsa onu hoca alır sadece.

- Erzan: O da almıyor. Almasına gerek yok. Çünkü bugüne kadar çok aldı gitti.

- İnci Çeviker: O zaman antetli kağıda yaz. Şu tarihte 5 milyon falan diye. Ben uğrayıp alırım.

- Erzan: Ben rahatım işlemlerde bir problem olmadığı için. Bülent Bey'in de kaygısını fark ettim.

- Bülent Çeviker: Ben de aşırı derecede sinirler falan gitti. Haftaya Çarşamba geldiğimde yine şu şöyle oldu, böyle oldu gibi bir durum olmaz değil mi?

- Erzan: Hayır çıkmayacak. Yüzde yüz emin olun.

- Bülent Çeviker: Haftaya Çarşamba kesin tamam mı?

- Erzan: Alacaksınız. Kesin alacaksınız.

- Bülent Çeviker: Peki haftaya çarşamba, perşembe geldiğinde şu şöyle oldu dersen ne yapacağız?

- Seçil Erzan : Bankaya gelirsiniz, bankaya gider kendiniz alırsınız.

- Bülent Çeviker: Nerden alınıyor? Kimden alacağım?

- Seçil Erzan : Siz Denizbank'a gelirsiniz, benim şubeye ya da Levent şubeye gidersiniz. İstediğiniz şubeden gidip alırsınız.

- Bülent Çeviker: Ama bu kadar gizlilik içeren bir durumda nasıl olacak?

- Erzan: O zamana işlem biteceği için bir gizliliği de kalmayacak, çekebileceksiniz.

- Bülent Çeviker: Şu anki ısın kodunun gizliliği kalmadı o zaman…

- Erzan: Hayır hala var işlem çarşambaya kadar devam ediyor.

- Çeviker: Elim ayağım titriyor. Bende uyku muyku kalmadı.

- Erzan: Hay Allah'ım. Ne yapalım Bülent Bey, para kazanacaksınız. Kazandınız. Rahat olun.

SEÇİL ERZAN SESİNİN KAYDEDİLDİĞİNİ ANLADI

İnci Çeviker, Seçil Erzan ile buluştuğunda ses kaydı almaya devam etti. Erzan, Çeviker'in kayıt aldığını fark etti. O konuşmalarda Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ü banka çalışanı Ali Böğürgöz diye tanıttığı da duyuluyor.

- Erzan: Ne yapıyorsun İnci?

- Çeviker: Kayıt alıyorum.

- Erzan: Ay şaka gibisin. Yapma öyle şeyler. Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun?

- Erzan: Şimdi ne yapıyoruz? İnci Hanım'la bekliyoruz.

- Yörük: Yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10'da elinizde.

- Erzan: Valla ben çok töhmet altında kalıyorum.

- Yörük: Yarın sabah 10'a kadar sıkıntı gözükmüyor.

- Erzan: Yarın sabah 10'da nasıl olacak? İnci'yi alıp tekrar oraya mı geleceğim?

- Yörük: Biz size ulaştıracağız.

- Çeviker: Bugün olma ihtimali var mı?

- Yörük: Elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için... Yetişmezse de sabah saat 10.00 kesin.