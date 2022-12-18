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Savcı Sayan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun istifasını istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in karar sonrası yanına giderek adeta adayını ilan etmesi de büyük ses getirdi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan katıldığı canlı yayında, yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu çağırıp fırçaladığını ve istifasını istediğini iddia etti.

Savcı Sayan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun istifasını istedi
Kamusaati
Kamusaati
18 Aralık 2022 Pazar 19:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası gündem yaratırken, mahkemenin kararını açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak adeta Cumhurbaşkanı adayını ilan etmesi de dikkat çekti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Almanya seyahatini iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri "İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

CHP içinde yaşanan gelişmelerle ilgili bir bomba iddia da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu yanına çağırıp fırçaladığını öne süren Sayan, "Aldığımız bir duyuma göre de Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun istifasını istemiş" ifadesini kullandı.

Savcı Sayan, "Bugün daha birinci aşamada ortada bir şey yokken yaptıklarını gördük. Asli mahkemenin verdiği karar var. Daha bu istinafa gidecek. Orada 4-5 kişinin kararı var. Oradan temyize ve Yargıtay'a da gidecek. En az 3 yıl gidiş dönüşlerle birlikte belki de 6 yıl" dedi.

Ama neler oldu? Akşener hemen kalktı Ankara'dan geldi. 15 Temmuz'da neden gelip tankların arasına girmediniz? Neden gidip kahve içtiniz? Bütün bunlar bir film senaryosu. Hepsi birer kumpas. Ve bu kumpas Kılıçdaroğlu'na yapılıyor.

KAYNAK:https://www.haberler.com/politika/savci-sayan-dan-bomba-iddia-kilicdaroglu-ekrem-15501933-haberi/


Kaynak: Kamu Saati Özel
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