Şanlıurfa'da asgari ücret artışını halay çekerek kutladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Şanlıurfa'da asgari ücret haberini öğrenen tekstil işçileri halay çekerek artışı kutladılar.
Enflasyonun artmasıyla yaşanılan pahalılık nedeniyle, milyonlar Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasını bekliyordu.
Merakla beklenen güncellemede nihai karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.
Decent Moda firma ortakları Mustafa Akyüz ve Metin Yalçınkaya, çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi düzenleyerek zam sevincini işçilerle paylaştılar.
Halay çekerek kutladılar
Fabrika çalışanları asgari ücretteki yükselişi, patronları ve Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay'ın da katıldığı etkinlikte halay çekerek kutlandı.
Fabrika çalışanları, geceye ilişkin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı.
"Zammı birlikte kutladık"
Şanlıurfa OSB resmi sosyal medya hesabından da geceye ilişkin fotoğraflar, "Firma ortakları, çalışanlarına moral motivasyon gecesi düzenleyerek, aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladı." yorumuyla yayınlandı.