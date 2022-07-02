TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0

Şanlıurfa'da asgari ücret artışını halay çekerek kutladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Şanlıurfa'da asgari ücret haberini öğrenen tekstil işçileri halay çekerek artışı kutladılar.

Şanlıurfa'da asgari ücret artışını halay çekerek kutladılar
Kamusaati
Kamusaati
02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:16

Enflasyonun artmasıyla yaşanılan pahalılık nedeniyle, milyonlar Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasını bekliyordu.

Merakla beklenen güncellemede nihai karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.

Decent Moda firma ortakları Mustafa Akyüz ve Metin Yalçınkaya, çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi düzenleyerek zam sevincini işçilerle paylaştılar.

Halay çekerek kutladılar

Fabrika çalışanları asgari ücretteki yükselişi, patronları ve Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay'ın da katıldığı etkinlikte halay çekerek kutlandı.

Fabrika çalışanları, geceye ilişkin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

"Zammı birlikte kutladık"

Şanlıurfa OSB resmi sosyal medya hesabından da geceye ilişkin fotoğraflar, "Firma ortakları, çalışanlarına moral motivasyon gecesi düzenleyerek, aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladı." yorumuyla yayınlandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Rize'nin Anzer balının kilosu 2 bin lira
Rize'nin Anzer balının kilosu 2 bin lira
0
İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu
İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu
0
Kurban bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı
Kurban bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.