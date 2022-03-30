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Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı

Afyonkarahisar’da saman balyası yükle bir kamyonet adeta kazaya davetiye çıkarcasına trafikte ilerledi. Yürükleri ağza getiren görüntülerde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüldü.

Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı
Ömer
Ömer
30 Mart 2022 Çarşamba 01:42

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüntüler kameraya alındı. İlçenin en işlek caddesinde görüntülenen bir saman balyası yüklü kamyonet onca sürücünün canını adeta tehlikeye soktu. Kasasındaki saman balyaları yan yatmış vaziyette trafikte ilerleyen kamyonet sürücüsü gerekli önlemleri alması gerekirken hiçbir tedbir almadan trafikte ilerlemeye devam etti. Kamyonetin yan yatmış hali diğer sürücülerin de yürüklerini ağzına getirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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