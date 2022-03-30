Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı

Yıllarca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Arif Verimli, konuk olduğu programda Anlı için zehir zemberek sözler söyledi. Anlı'nın programı iyi yönetemediğini söyleyen Verimli, "Beni çok kırdı, artık bir kıymeti yok benim için. Müge beni sevseydi bunları yapmazdı" dedi.