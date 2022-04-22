Salmonella virüsü nedir, ne demek?, Kinder Salmonella Hangi ürünlerde var?

Kinder haberi doğru mu?, Kinder salmonella hangi ülkenin?, Kinder salmonella Hangi ürünlerde var?, Salmonella virüsü nedir, ne demek? Kinder Salmonella hastalığı belirtileri neler?, Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder marka ürünlerle ilgili toplatılma kararı aldı…

İngiltere’de 60’tan fazla çocukta salmonella virüsü görülmesinin ardından yetkililer harekete geçti. İddialara göre Kinder sürpriz yumurtalarda salmonella virüsü tespit edilmesinin ardından ülkede bazı parti mallar geri çağrıldı. Peki, tam olarak salmonella virüsü nedir, salmonella hastalığı belirtileri neler?

Dönem dönem farklı ülkelerde salgın olarak görülen salmonella bu kez İngiltere’de patlak verdi. 60’a yakın çocukta virüsün tespit edilmesinin ardından İngiltere Gıda Standartları Ajansı konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte virüs hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR, NE DEMEK?

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı verdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Kinder salmonella Hangi ürünlerde var?

Salmonella analizi açıklaması



Salmonella analizi yapılacak Kinder markalı ürünler arasında Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder ve Mixed Patisserie PRA da yer alıyor.

Kinder salmonella hangi ülkenin?

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) Kinder markalı çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunduğu gerekçesiyle Ferrero'nun fabrikasını geçici olarak kapatmıştı. Hollanda ve Belçika, Arlon kentinde bulunan Ferrero fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasını kararlaştırmıştı.

Kinder haberi doğru mu?

'Ürünlerimiz güvenli' Ferrero Türkiye Çikolata'nın açıklamasında "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir." denildi.

SALMONELLA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

• Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

• İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

• İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

• Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

• Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

• Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

• Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

• Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.