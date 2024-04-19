Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi "İran, İsrail'e gücünü gösterdi" demekle yetindi

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bugün kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Reisi'nin misilleme yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama yapması umulurken beklenen olmadı. Cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Reisi "İran, İsrail'e gücünü gösterdi" demekle yetindi.

İran, Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenlemişti.

İSRAİL İRAN'DA İSTEDİĞİ SONUCA ULAŞAMADI GİBİ...

Dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile birçok nükleer santralin bulunduğu İsfahan'ı hedef alan İsrail ordusu küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.

REİSİ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

İsrail saldırısı ardından karşı bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği merak konusu olan İran'da Cuma namazı öncesinde kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Reisi konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi.

"İRAN, İSRAİL'E GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

Dakikalarca icraatlarından bahseden Reisi yaşanan gerilimle ilgili "İran, İsrail'e gücünü gösterdi" ifadelerini kullanmakla yetindi.

"ACİL BİR MİSİLLEME PLANIMZI YOK"

İsrail, İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna yaptığı misillemeyle ilgili İranlı bir yetkiliden açıklama gelmişti. Yetkili, "İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok" diyerek karşı bir saldırının kapısını kapatmıştı.