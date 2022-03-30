Şahap Kavcıoğlu: Türkiye ihracat kayıplarını telafi edecek

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, kurumun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda makroekonomik görünüme dair değerlendirme yaparak, döviz kurunu kontrol altına alınma çalışmalarını aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Kavcıoğlu, toplantıdaki konuşmada döviz kurulda sağlıklı olmayan hareketlerin kontrol altına alınması ile ilgili bilgi vererek, barışın enflasyonu düşüreceğine dair açıklamalar yaptı.

DÖVİZ KURUNDAKİ HAREKETLERİ KONTROL ALTINA ALDIK

Kavcıoğlu, "Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık. Devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır" dedi.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ

Enflasyon konusunda da değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Son dönemde yaşanan sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları da önemli bir rol oynamaktadır.

Enerji fiyatlarına benzer şekilde, gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini koruyor. Girdi maliyetlerindeki yükselişler, iklim koşulları, kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik özel kısıtlamalar ve stok sıkıntıları gıda fiyatlarının küresel düzeyde yüksek seyretmesine neden oluyor. Uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki bu gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.