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Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs kararı! İdari izinli sayılacaklar

Kovid19 risk grubunda olup eNabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak 'Kovid19 İdari İzin tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek.

Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs kararı! İdari izinli sayılacaklar
24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:10

Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Kovid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu.

KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu.

Bu kapsamda, e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alacakları "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.

Kaynak : AA


Kaynak: Kamu Saati Özel
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