Sabiha Gökçen'de şüpheli yolcunun çantasından binden fazla canlı arı çıktı! Özelliklerini duyunca sebebi anlaşıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çekince ekipler tarafından takibe alındı. Şüphelinin bagajlarında yapılan kontrollerde, şeffaf kutular içerisinde 1.240 adet canlı arı ele geçirildi. Karniyol cinsi bu arıların ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olduğu öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takibe alınan bir şüphelinin bagajlarını kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, toplam 1.240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirdi.

TEDİRGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çeken şüpheli, ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi.

CANLI ARILAR ŞEFFAF KUTULARA SAKLANMIŞ

Tarama sistemi sırasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şüpheliye ait bagajları fiziki kontrole tabi tuttu. Şüphelinin nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda 1.240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı.

BAL VE POLEN VERİMİ DİĞER IRKLARDAN DAHA FAZLA

Arıların ırkını araştıran ekipler, çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla alakalı soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor.