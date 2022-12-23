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Rusya'dan Türkiye'de gaz merkezi mesajı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'ye gaz merkezi kurulmasıyla ilgili kararın 2023'te verileceğini belirtti.

Rusya'dan Türkiye'de gaz merkezi mesajı
Kamusaati
Kamusaati
23 Aralık 2022 Cuma 20:40

Rusya-Ukrayna savaşının 10'uncu ayında çatışmalar sürerken Avrupa'daki enerji krizi derinleşiyor.

Bu krizi bir yandan ambargolar etkilerken bir yandan da Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hatlarının çatışmalar kapsamında hedef alınması fiyatları yükseltiyor.

Rusya Devlet Başkaı Vladimir Putin, Türkiye'nin gaz merkezi olması için bir teklifte bulunmuştu.

Türkiye'nin enerji güvenliği ve Avrupa'ya tedarikte önemli bir merkez olma özelliği taşıma özelliği taşıdığını vurgulayan Putin'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu üzerinde çalışmalar için talimat verdiklerini duyurmuştu.

Konuyla ilgili Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan yeni bir açıklama geldi.

"Karar 2023'te verilecek"

Türkiye'ye gaz merkezi kurulmasıyla ilgili  kararın 2023'te verileceğini belirten Novak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de gaz merkezi kurulması, gaz fiyatlama mekanizması için araçlar sağlayabilir.

Gazprom, Türkiye'de gaz merkezi kurulması için Türk mevkidaşları ve diğerleri ile aktif şekilde çalışıyor. Kuzey Akım boru hattındaki patlamalara ilişkin soruşturmanın sonuçları konusunda konuşmak için çok erken."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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