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Rusya'da 167 kişinin bulunduğu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Rusya'da 167 kişinin bulunduğu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Rusya'da 167 kişinin bulunduğu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Admin
Admin
12 Eylül 2023 Salı 12:02

Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. Kazada yaralanan olmazken, uçağın ilk olarak teknik nedenlerden dolayı iniş talebinde bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya araziye acil iniş yaptı. Acil inişte yaralanan olmazken uçağın teknik nedenlerden dolayı acil iniş yaptığı belirtildi.

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Omsk şehrine gitmek üzere Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı.

Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini, yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

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