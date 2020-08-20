Rus turistler; Türkiye'de tatilin tadını çıkarıyoruz

Pandemi sürecinde bunalan Rus turistler, tatilini Antalya'da doyasıya eğlenerek sürdürüyor.
Turistler pandemiden dolayı artan tatil özlemini Türkiye'de gideriyor...
1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci sonrasında iç turizm ve ardından da dış turizmin açılmasıyla birlikte, turizmin başkenti Antalya’daki otellerde yabancı turistlerin sayısı artmaya başladı.
ZİRVEDE RUSLAR VAR
Turizm cennetine ise en çok akın eden Ruslar oldu...
Özellikle dış turizmde sırasıyla İngiltere, Hollanda, Almanya ve son olarak Rusya’nın uçuş yasaklarını kaldırması, Antalya'daki otellerde hareketliliği artırdı.
RUSLAR MUTLU
Daha önceki yıllarda başı çeken Rus turist sayısı da, pandemi döneminde eski yerini almaya başladı.
Kentte ve otellerdeki Rus turist sayısında artış yaşanmaya başlarken, turizmcilerin eski günlere dönmenin umudu içerisinde.
Gelen turistler ise şimdilik Türkiye'de tatilin tadını doya doya yaşıyor..
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