0
2
0
0
0
0
13
0

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına havai fişek atmaya çalıştı.

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik
12 Ekim 2020 Pazartesi 00:15

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rum kesimi saldırı düzenledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenledi.

Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına atmaya çalıştı.

YANGIN ÇIKARDILAR

Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi'nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır” denildi.

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik #1

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik #2

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber