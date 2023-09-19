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Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında Resmi Gazete'de yayımlanan son değişiklik ile yeni dönem başlıyor. Değişikliğe göre; teklif alamayanların azami prim tutarları artık SEDDK tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Kamusaati
Kamusaati
19 Eylül 2023 Salı 21:13

Trafik sigortası yönetmeliğinde yeni dönem başlıyor. Zorunlu trafik sigortasında belirlenen zaman dilimi içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları ile ilgili yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğ ile “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı maddeye ekleme yapıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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