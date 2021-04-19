Resimde kaç tane surat var? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı

Bu resimde kaç tane üçgen var?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

HANGİ ARAÇ KALDIRILIRSA TRAFİK AÇILIR? Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 17, 19, 21)

Bir çoban, iki koyun ve bir kurtla seyahat etmektedir. Her seferinde kendisiyle birlikte yalnızca bir şey alacağı botla nehrin karşısına geçmek ister. Eğer koyunlardan herhangi birini kurtla yalnız bırakırsa kurt saldıracak ve koyunu kaybedecektir. Çoban, koyunlara zarar gelmeden kurt ve iki koyunu nehrin karşısına nasıl geçirir?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 20, 41, 34)

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı? (Seçenekler: 5, 6, 7)

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun. (Seçenekler: 2, 4, 5)

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli? (Seçenekler: 1, 3, 7)

Soru işareti yerine gelecek harfi bulun. (Seçenekler: S, T, Y)

İlk önce hangi su tankı dolar? (Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

En sondaki üçgenin içine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 38, 63, 72)

Bu işlemdeki sayılar hangileridir? (Seçenekler: 172-318-470, 072-318-470, 072-398-470)

Doğru cevap 20. Permütasyon yaparken yapılması gereken işlem, 6’nın 3’lüsünü almak olarak bilinen işlemdir.



Bu nedenle doğru cevaba ulaşılması için yapılması gereken işlem (6x5x4)/(3.2.1)=20

CEVAPLAR Bu soru internet kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Cevabın '16' olduğunu savunanlar da var yanıtı '1' bulanlar da... Sizce bu sorunun doğru yanıtı nedir?

Cevap 1: 3 numaralı araç kalkarsa trafik açılır.

Cevap 10: 21

Cevap 2: Çoban önce kurdu karşıya geçirir ve orada bırakır. Ardından koyunlardan birini karşıya geçirir ve kurdu bota geri alır. Diğer koyunu almak için nehrin öteki yakasına geçtiğinde kurdu bırakır ve ikinci koyunu da karşıya geçirir. Son turunda ise kurdu tekrar alır ve nehri geçer

Cevap 3: 41

Cevap 4: 5

Cevap 5: 5

Cevap 6: 3

Cevap 7: S

Cevap 8: 3 ve 4

Cevap 9: 72