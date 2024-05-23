Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 3 gündür düzenlenen törenler bugün sona eriyor. Cenazesi doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak.

Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden İbrahim Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenleri bugün Meşhed kentinde sona eriyor.

İMAM RIZA TÜRBESİ'NE DEFNEDİLECEK

Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olacak. Meşhed'de toplanan yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Reisi'nin tabutuna yaklaşabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

TÜRBEYE DEFNEDİLEN İLK ÜST DÜZEY SİYASETÇİ

Reisi'nin defnedileceği İmam Rıza Türbesi İran'ın en kutsal İslami mekanı olarak kabul ediliyor. Altın kubbeli İmam Rıza türbesi ve çevresinde yoğun kalabalık gözlendi. Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak ve bu da büyük bir onuru temsil ediyor.