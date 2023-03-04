Rapor parasını PTT’ye Gitmeden E-DEVLET Üzerinden Otomatik Bankaya Aktarma SSK İban tanımlama

Rapor parası ptt'den bankaya nasıl aktarılır?, Rapor parası e devlet banka hesabı tanımlama işlemi nasıl yapılır?, SSK İban tanımlama ve Rapor parası (geçici iş görmezlik ödeneği) konusu hem işvereni hem de işçiyi yakından ilgilendiren bir konudur. İşçinin sağlık kuruluşlarından almış olduğu raporun işveren tarafından zamanında SGK’ya bildirilmemesi idari para cezasına yol açmakta ve işçinin rapor parasını zamanında almasına engel olmaktadır.

Rapor (geçici iş görmezlik) sigortalı bir çalışanın, hastalık, doğum, iş kazası gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş olan sağlık kuruşları veya hekimler tarafından sigortalıya verilen istirahat süresini gösterir belgedir. Sağlık kuruluşlarından ve hekimlerden alınan rapor ile işe gidemedikleri süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrete de rapor parası (geçici iş görmezlik ödeneği) denmektedir.

Sigortalılara istirahatli kaldıkları her gün için Geçici İş Göremezlik Ödeneği ödenmesi gerektiği, geçici iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, Ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ‘ü tutarında ödenek verilmektedir.

Günlük kazanç, rapor başlangıç tarihinden önceki son üç aya ait toplam kazancın aynı 3 aydaki prim ödeme gün sayısına bölümü ile bulunmaktadır.

Örnek; Yetkili sağlık kuruluşundan 5 gün rapor alan asgari ücretli bir çalışanın son üç ayda primleri tam ödenmiş ise ayakta tedavilerde ve yatarak tedavide alacağı rapor parasını hesaplayalım.

SGK tarafından aldığınız rapor için hesaplanan Geçici İş Görmezlik Ödeneğini E-Devlet sistemine giriş yaparak “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme” ekranından öğrenebilirsiniz.

Bu ücretler SGK tarafından hak sahiplerine PTT aracılığıyla ödenirken ben size E-DEVLET üzerinden bir kez tanımlama yaparak otomatik olarak bankanıza yatırılmasını sağlayacağım.

E-DEVLET ÜZERİNDEN RAPOR PARASI (GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ) TANIMLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARI SIRASIYLA UYGULAMALIYIZ.

1.Adım

İş Göremezlik Raporı Ödeneği Banka Tanımlama için Buraya Tıklayınız!

Yukarıdaki linke tıkladığınızda E Devlet Kimlik Doğrulama Ekranı ile karşılaşacaksınız. Buraya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızı ve E devlet şifrenizi girdiğinizde sizi otomatik olarak tanımlama ekranına yönlendirecek.

İlgili Link ve Şifre işlemlerinden sonra E-Devlet sizi buraya yönlendirecektir.

2.Adım

Yeni Hesap Tanımlama bölümüne tıkladığınızda aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız.

3.Adım

Gördüğünüz üzere Banka ve Sorgulama Bölümü yer alıyor. Tıkladığınızda listede olan bankalardan hesabınızın olduğu ve yatmasını istediğiniz bankayı seçip sorgula dediğinizde o bankadaki tüm hesaplarınızın listesi gelecek. Aşağıdaki ekranda gördüğünüz gibi…

4.Adım

Gördüğünüz gibi Garanti Bankası Seçildiğinde bu bankada kaç hesabınız varsa hepsi listelenmektedir, bu hesaplardan aktif kullandığımızı seç diyerek devam ediyoruz.

5.Adım

Hesabı da yukarıdaki gibi seçip devam et dedikten sonra Cep Telefonu ve Mail doğrulama ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız.

Mail ve telefonunuzu doğrulayıp devam dedikten sonra işlem tamamlanmaktadır. Artık Rapor Paranız (Geçici İş Görmezlik Ödeneğiniz) otomatik olarak seçtiğiniz bankaya yatacaktır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, işlerinizde kolaylıklar diliyorum…