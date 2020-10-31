Prof. Dr. Okan Tüysüz: Artçı depremler bir hafta boyunca devam edebilir

AFAD, 4 ildeki yaralıların sayısını açıkladı AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre, İzmir’de 738, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 799 vatandaşımız yaralanmıştır."