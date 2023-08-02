zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Pres fabrikasında korkunç kaza! Forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Pres fabrikasında korkunç kaza! Forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Pres fabrikasında korkunç kaza! Forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Admin
Admin
02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:05

Düzce'da pres fabrikasında bir işçinin kullandığı forklift, Taner Efe Talay'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyer ile forklift arasında sıkışan Talay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan pres fabrikasında forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan pres fabrikasında meydana geldi. Mesai yapan işçiler fabrikada çalışmalarını gerçekleştirdiği esnada, F.D.'nin kullandığı forklift, arka kısmında bulunan bariyerlerde çalışma gerçekleştiren Taner Efe Talay'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyer ile forklift arasında sıkışan Talay'a ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirlediği Taner Efe Talay'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

Kaza anı ise fabrika içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde forkliftin arka kısmındaki Talay'ın forklift operatörünün geri manevrası sonrasında bariyer ile forklift arasında sıkıştığı görülüyor.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden faaliyete geçiyor: 2 bin kişiye istihdam sağlanacak
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden faaliyete geçiyor: 2 bin kişiye istihdam sağlanacak
0
Pazar Fiyatları Halkın canına tak etti: Öldük öldük!
Pazar Fiyatları Halkın canına tak etti: Öldük öldük!
0
Karısını öldüren polis memurunun ilk ifadesi daha çok can yaktı!
Karısını öldüren polis memurunun ilk ifadesi daha çok can yaktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.