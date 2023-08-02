Pres fabrikasında korkunç kaza! Forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Düzce'da pres fabrikasında bir işçinin kullandığı forklift, Taner Efe Talay'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyer ile forklift arasında sıkışan Talay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan pres fabrikasında forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İLK MÜDAHALEYİ İŞ ARKADAŞLARI YAPTI

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan pres fabrikasında meydana geldi. Mesai yapan işçiler fabrikada çalışmalarını gerçekleştirdiği esnada, F.D.'nin kullandığı forklift, arka kısmında bulunan bariyerlerde çalışma gerçekleştiren Taner Efe Talay'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyer ile forklift arasında sıkışan Talay'a ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLUŞTU, KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirlediği Taner Efe Talay'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise fabrika içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde forkliftin arka kısmındaki Talay'ın forklift operatörünün geri manevrası sonrasında bariyer ile forklift arasında sıkıştığı görülüyor.