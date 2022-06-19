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Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı

Peru'nun başkenti Lima'da bir kadın, insanların tepkisini ölçmek amacıyla gittiği plajda üstünü çıkardı. Kadının üstsüz güneşlendiğini gören erkekler etrafını sardı, bazıları ise daha ileri giderek kadına elle tacizde bulundu.

Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 10:13

Lima'da kadınların genelde üstsüz güneşlenmediği bir plaja giden genç kadın, çevredekilerin tepkisini ölçmek amacıyla bikini üstünü çıkararak güneşlenmeye başladı.

TELEVİZYON O ANLARI KAYDETTİ

Kadının güneşlendiği sırada ise bir televizyon kanalı kayıttaydı. Kadın bir sürek tek başına dururken, çok geçmeden erkekler etrafını sarmaya başladı. Bazı erkekler güneş kremi sürme teklifinde bulunurken, bazıları da ne kadar güzel olduğunu söyledi.

ELLE TACİZE KADAR GİTTİ

Hatta kadının yanına yaklaşanlardan biri, olayı daha da ileri götürüp kadının sırtına doğru elini attı. Televizyon kanalındaki görüntülere göre bazı erkeklerin kadının fotoğrafını çekmeye dahi kalkıştığı kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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