Pervin Buldan açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı bir gereklilikti

Türkiye'nin tek gündemi olan seçimlere 14 gün kaldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için söz verdiği partiler desteklerini duyurdu.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Bu gelişmenin ardından seçim çalışmalarına devam HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Esenyurt'ta Van derneklerinin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Buldan, katıldığı etkinliklerde Kılıçdaroğlu'nu neden desteklediklerini açıkladı.

"Stratejik bir karar aldık" diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her şeye rağmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarma meselesini gündemden çıkardık. İlk ‘cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız’ derken halkımızın yaşadığı coşkuyu, halkımıza vermiş olduğumuz morali bilmiyor muyuz?



Bütün bunlara rağmen, AK Parti ve MHP iktidarına kaybettirmek için Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını çok mu isteyerek aldık? Ama bu, bir gerekliliktir.



AKP-MHP iktidarının 21 yıllık iktidarlık serüveninin bize yaşatmış olduğu zalimliklerin, kötülüklerin, zorlukların, hukuksuzlukların artık bitmesini bütün Türkiye halkı istiyor. Nereye gidersek gidelim, kiminle karşılaşırsak karşılaşalım herkesin söylediği tek şey var; ‘Bizi AK Parti'den kurtarın’ diyorlar.