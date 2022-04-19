Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı.

Birinci aşama hedeflerin ele geçirildiği operasyon, planlandığı şekilde devam ediyor.

Kahramanlar inlere girecek

Mehmetçik bölgeyi kontrol altına alıyor...

Arama-tarama faaliyetleri devam ederken; operasyonla teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek.

19 terörist öldürüldü

Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriliyor.

4 asker yaralandı

Öte yandan operasyon sırasında 4 asker yaralandı.

Kahraman askerlere gerekli tüm tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi.

“Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız.” denildi.