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Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini taşıdı

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Paris'te sokaklar adeta savaş alanına döndü. Arabaları ateşe verip, dükkanlara saldıran göstericilere müdahale eden 31 polis yaralandı. Öte yandan sokakları karıştıran göstericiler, ellerinde terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdılar.

Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini taşıdı
Kamusaati
Kamusaati
24 Aralık 2022 Cumartesi 22:45

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik sürüyor. Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi.

Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Öte yandan sokakları yangın yerine çeviren PKK destekçileri, ellerinde terör örgütü bayrakları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 69 yaşındaki saldırganın açıkça yabancıları hedef aldığını, tek başına hareket ettiğini ve resmi olarak herhangi bir aşırı sağcı grupla bağlantılı olmadığını söylemişti. Geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı öğrenilen şüphelinin, cezasını tamamlamasının ardından 15 gün önce tahliye olduğu belirtilmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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